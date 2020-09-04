2 сентября YouTube-канал Xorazm Online опубликовал обращение жителя Шаватского района Хорезмской области З. Хакимова к министру внутренних дел Узбекистана Пулату Бобожонову.

Мужчина сообщил, что его брат Ж. Хакимов, живущий по соседству, 26 августа в честь дня рождения ребенка пригласил домой гостей и попросил его помочь с их обслуживанием.

«Ночью примерно в 1:30 сотрудники правоохранительных органов взломали дверь, со скандалом вошли в дом, приказали всем лечь. Мы легли. Начали бить дубинкой. Сказали вытащить из карманов все вещи. Мы выполнили приказ… Всех били дубинкой. Сломали столы, разбили посуду. Дети и женщины плакали», — утверждает он.

По его словам, в дом проникло более 10 сотрудников органов внутренних дел, а также 4−5 человек в гражданской форме и в масках.

«Причина случившегося — карты. Как я понял, кто-то играл в карты. Ладно, пусть за это отвечают те, кто играл в карты, но я обслуживал [гостей], а меня сильно ударили по почкам дубинкой, резиновой палкой. Были водители, были просто гости — всех жестко избили. У некоторых пострадавших произошел разрыв перепонки уха», — заявил З. Хакимов.

Мужчина утверждает, что примерно в 2:00—3:00 их отвезли в ОВД Шаватского района, подняли на третий этаж, где нет видеокамер и начали оскорблять и наносить удары. Он отмечает, что им пригрозили тюрьмой, штрафами и приказали молчать, а затем отпустили домой.

На видеозаписи можно увидеть нескольких мужчин, которые показывают повреждения на своем теле, при этом медработник озвучивает диагноз.

Комментарий прокуратуры

По запросу «Газеты.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана прокомментировали инцидент.

Согласно данным прокуратуры Шаватского района, 25 августа примерно в 23:00 Управление уголовного розыска областного УВД и Управление СГБ по Хорезмской области в рамках оперативного мероприятия задержали за азартной игрой Ж. Хакимова и других в доме в махалле «Роят» села Чигатойкала, где был организован притон для азартных игр.

Прокуратура отмечает, что доследственная проверка проводилась районным ОВД. 28 августа в отношении Ж. Хакимова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 278 Уголовного кодекса (незаконная организация или проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр / наказывается лишением свободы до 7 лет).

Кроме того, Ш. Рузимов и другие обратились в районную прокуратуру с заявлением о применении силы и оскорблении со стороны сотрудников органов внутренних дел во время оперативного мероприятия.

Для установления следов телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении Ш. Рузимова, Ж. Хакимова, Д. Атаниязова, О. Юлдашева, У. Эшчанова, М. Адилова, Ш. Бакиева и А. Якубова. У авторов заявлений также взяты объяснительные записки.

УВД области назначило служебную проверку для оценки действий сотрудников ОВД. Следствие взято под контроль прокуратуры Хорезмской области.

Заявление УВД Хорезмской области

Областное УВД уточняет, что мероприятие проводилось на основе сообщения жителя махалли «Роят» о скоплении подозрительных лиц в доме соседа Ж. Хакимова.

По данным управления, всего задержан 21 человек. В качестве вещественных доказательств изъяты деньги в размере 43 млн сумов, которые использовались в азартной игре, несколько пачек игральных карт и холодное оружие — ножи. Организация притона для азартных игр также нарушает правила карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, добавили в ведомстве.

УВД сообщает, что среди 21 задержанного двое также участвовали в азартной игре, которая была раскрыта в ходе оперативного мероприятия в Хивинском районе 3 июля.

В управлении отметили, что согласно статье 39 Уголовного кодекса не является преступлением причинение вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние, с целью передачи его органам власти, если при этом не было допущено превышения мер, необходимых для задержания. При оценке правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние, учитываются его действия по избежанию задержания, силы и возможности задерживающего, его душевное состояние и другие обстоятельства, связанные с фактом задержания.

«Обстоятельствам, которые могли возникнуть при задержании более 20 подозрительных лиц, вооруженных холодным оружием, 10 сотрудниками правоохранительных органов, будет дана подробная и объективная правовая оценка в ходе вышеупомянутого расследования», — говорится в сообщении.