Член штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения, кандидат медицинских наук Севара Убайдуллаева прокомментировала сообщения о том, что у детей, переболевших COVID-19, могут проявиться симптомы, схожие с синдромом Кавасаки (видео выступления).

Синдромом Кавасаки — редкое заболевание, названное по имени японского врача, впервые описавшего его в 1967 году. Оно характеризуется, прежде всего, воспалением кровеносных сосудов, а также сыпью, отеком миндалин и пересыханием губ, и поражает почти исключительно детей в возрасте до 5 лет.

СМИ сообщают, что симптомы мультисистемного воспалительного синдрома отмечены у детей в развитых странах, а также в России и Казахстане. В отличие от синдрома Кавасаки МВС может встречаться у людей до 21 года.

Севара Убайдуллаева заявила, что лабораторно-инструментальным методом это заболевание не было диагностировано в Узбекистане.

«Сложно сказать, что в нашей стране не встречалось это заболевание. Не исключено, что подобные симптомы наблюдались у детей с коронавирусом в средне-тяжелых формах. Нужно [сначала] диагностировать это заболевание, чтобы говорить, что оно у нас встречалось. На сегодняшний день случаи с подобными симптомами не подтверждены», — заявила она.

В беседе с «Газетой.uz» Севара Убайдуллаева рассказала, что к ней поступали дети с коронавирусом, который протекал в средне-тяжелой форме, но их анализы были в пределах нормы.

По ее словам, под эгидой Ташкентского педиатрического медицинского института и Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии разработано методическое руководство по ведению детей с коронавирусом.

«Риск проявления таких состояний (схожих с симптомами синдрома Кавасаки) там тоже указывается. Дети с ковидным заболеванием направляются в Республиканский НПМЦ педиатрии, где лечение регламентируется этим руководством», — сказала она.

По словам специалиста, при синдроме наблюдается сильное воспаление кровеносных сосудов. Другими симптомами заболевания в зависимости от степени тяжести являются температура тела выше 38 градусов в течение 5 дней и больше, сыпь, шелушение пальцев рук и ног и другие. При проявлении таких симптомов родители должны обратиться к семейному врачу или педиатру в поликлинике.

28 августа член штаба по борьбе с COVID-19 Барно Абдусаматова сообщала, что коронавирус в Узбекистане выявлен у 3932 детей, из них 3293 (83,7%) уже выздоровели.

Инфицированные дети по возрасту: 190 (4,8%) — в возрасте до 1 года; 683 (17,4%) — в возрасте до 3 лет; 934 (23,8%) — в возрасте от 3 до 7 лет; 2125 (54%) — в возрасте 7−18 лет.

В середине мая глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал врачей всех стран обратить особое внимание на сообщения о том, что у некоторых детей, инфицированных коронавирусом, проявляются симптомы, схожие с синдромом Кавасаки.

В Казахстане, по данным Tengrinews.kz, мультивоспалительный синдром был выявлен у 16 детей с коронавирусом. При этом Минздрав страны подчеркивает, что массовой заболеваемости синдромом среди детей нет.

В Кыргызстане также разрабатывается протокол лечения Кавасаки-подобного синдрома.