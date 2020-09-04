Седьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 11 сентября в формате видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят законы «О правах лиц с инвалидностью», «О международном коммерческом арбитраже», «О профилактике и лечении наркологических заболеваний», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности Кенгашей народных депутатов», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в целях повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».

Члены Сената также заслушают информацию министра финансов об исполнении государственного бюджета в первом полугодии 2020 года.

Кроме того, планируется обсудить вопросы направления в Кабинет министров парламентских запросов о принимаемых мер для развития научной деятельности, а также об условиях для развития женского предпринимательства в стране.