Четыре человека погибли и трое пострадали в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Папском районе Наманганской области 4 сентября, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Примерно в 5:00 на 10-м километре Ферганской кольцевой дороги водитель Matiz Ж. М. (22 года), уснув за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с Nexia, которой управлял И. О. (33 года).

В результате столкновения водитель Matiz и его пассажир С. Х. (23 года), а также два пассажира Nexia И. М. (45 лет) и Р. Г. (39 лет) скончались на месте от полученных травм.

Водитель Nexia и еще два пассажира Ш. С. (23 года) и Н. А. (22 года) были госпитализированы с телесными повреждениями.

Фото: ГУБДД.

Следственный отдел при районном ОВД возбудил по факту происшествия уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса, ведется следствие.

В сообщении ГУБДД также отмечается, что водитель Matiz за год нарушил правила дорожного движения девять раз, водитель Nexia — один.