Жилой комплекс Olmazor Business City предоставляет клиентам готовые квартиры с качественным ремонтом. Высота потолков в них будет достигать 2,93 м.

В данном случае такая значительная высота дарит ряд преимуществ в отличие от привычных размеров в 2,6−2,7 м:

воплощение различных дизайнерских решений: разноуровневого потолка, освещения, декоративных элементов, лепнины, балок, перекрытий и тяг;

возможность выбора комбинированных форм потолка: натяжного, подвесного, подшивного;

высокий потолок подразумевает наличие высоких окон, через которые будет проникать больше света;

таким комнатам подходит даже крупногабаритная мебель.

Квартиры доступны по новым условиям оплаты. Дополнительную информацию можно узнать в офисе продаж.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 5-А

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar

Facebook: fb.com/bizninguylar

Telegram: t.me/bizninguylar

Сайт: bizninguylar.uz

На правах рекламы.