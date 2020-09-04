Жилой комплекс Olmazor Business City предоставляет клиентам готовые квартиры с качественным ремонтом. Высота потолков в них будет достигать 2,93 м.
В данном случае такая значительная высота дарит ряд преимуществ в отличие от привычных размеров в 2,6−2,7 м:
- воплощение различных дизайнерских решений: разноуровневого потолка, освещения, декоративных элементов, лепнины, балок, перекрытий и тяг;
- возможность выбора комбинированных форм потолка: натяжного, подвесного, подшивного;
- высокий потолок подразумевает наличие высоких окон, через которые будет проникать больше света;
- таким комнатам подходит даже крупногабаритная мебель.
Квартиры доступны по новым условиям оплаты. Дополнительную информацию можно узнать в офисе продаж.
Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халка Йули, дом 5-А
Ориентир: перекресток Северный Алмазар
Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.
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