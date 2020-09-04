В августе 2020 года на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году в вузах президент Шавкат Мирзиёев поручил внедрить для студентов специальные доступные тарифы для интернета. Была также подчеркнута важность создания необходимых условий для дистанционного образования молодежи. Специалисты мобильного оператора Mobiuz всесторонне изучили данные вопросы и запустили новый продукт в линейке льготных тарифных планов.

Тарифный план Talaba включает 1000 МБ, ночные 1000 МБ, 500 минут на звонки по Узбекистану и 500 SMS-сообщений всего лишь за 15 тысяч сумов в месяц. Главная фишка тарифного плана — льготный доступ к 100 информационно-образовательным ресурсам для студентов без расходования мегабайтов мобильного интернета.

В частности, среди них — веб-ресурсы для дистанционного образования всех высших образовательных учреждений республики, веб-сайты Министерства высшего и среднего специального образования, главного научно-методического центра и другие. С их полным списком можно ознакомиться по этой ссылке.

Наряду с этим важным плюсом тарифного плана является то, что он не привязан к первому числу месяца. При недостатке средств на счету тариф автоматически переходит на ежедневный порядок списания абонентской платы и предоставления лимитов.

К примеру, студент подключился к тарифу 15 сентября. В этот же день ему будут предоставлены все пакеты по тарифу, а также начислится абонентская плата. Следующее начисление будет уже 15 октября. Однако, если на балансе будет меньше 15 тысяч сумов, то суточная абонентская плата составит 750 сумов. Все пакеты будут начислены также в перерасчете на сутки.

«Тариф Talaba — выгодное предложение для студентов высших образовательных учреждений Узбекистана, в том числе и филиалов зарубежных вузов в республике. Доступные цены и возможность безлимитного использования образовательных ресурсов открывают перед молодежью новые возможности обучения и самосовершенствования. Для подключения достаточно предоставить оригинал паспорта и действующий студенческий билет или документ, подтверждающий обучение в учебном заведении», — сообщил официальный представитель по связям с общественностью Mobiuz Сардор Таджиев.

Дополнительную информацию о продуктах и услугах можно узнать на официальном сайте и в Telegram-канале компании.

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