30 августа в возрасте 57 лет скончался известный актер театра и кино, директор Узбекского национального академического драматического театра, заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов. Последние недели он лечился от коронавируса.

Президент Шавкат Мирзиёев 31 августа на праздничном мероприятии в честь 29-й годовщины независимости страны прокомментировал смерть актера.

«Я сам очень много старался. К сожалению, его не смогли спасти. После этих событий ночью я не мог сомкнуть глаз, задавая вопрос, почему мы не смогли спасти его», — сообщил президент (видео).

Глава государства снова указал на «коварность» коронавирусной инфекции и призвал граждан соблюдать санитарно-гигиенические правила.

«От нас тоже многое зависит. Мы сами тоже должны быть осторожны, внимательны. Мы не воспринимаем рекомендации врачей. Я с первого дня говорю, что это коварный враг. С ним нелегко бороться. Мы должны быть в 10 раз хитрее его с помощью знаний, рекомендаций врачей. Не снимать маску, соблюдать дистанцию. Научились же проводить свадьбы на 30 человек. Зачем проводили свадьбы на 3000 человек? Можно же, оказывается, с 30 участниками, можно же сделать детей счастливыми», — сказал президент.

С 5 сентября в Узбекистане в рамках смягчения карантинных мер начнут работу театры, кинотеатры, пункты общепита смогут принимать посетителей внутри заведений, по пятницам и выходным возобновятся религиозные службы. Ряд ограничений и правил продолжит действовать.