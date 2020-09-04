Возможно, каждый замечал, что естественную эмоцию тяжело подделать. Слезы радости, восторженные крики, не сходящая с лица улыбка, бешено стучащее сердце — такое не сыграть без навыков актера. Каждый человек изо дня в день жаждет положительных эмоций. Жизнь — бесцветная, даже не черно-белая, без них.

Эмоции — это как специи в кулинарии: делают блюдо не только полезным, но и вкусным, запоминающимся. Они волшебным образом оживляют будни и каждое событие дня, делая их яркими и динамичными. Человек чувствует себя полным сил, энергии, замечает лучшее в людях, предметах, ситуациях. Разве это не магия? Это магия эмоций.

Команда The Magic точно знает, что подарит море незабываемых впечатлений, радости и восторга. Такие волшебные эмоции сложно будет забыть.

На территории развлечений для всей семьи Magic City строится грандиозный поющий фонтан, который спроектирован эксклюзивно для парка. Он может затмить предыдущие подобные проекты как по масштабности, так и по блеску, изяществу, великолепию.

Максимальная высота центральной струи будет достигать 60 м. Огромный водяной экран с проектором, лазерное шоу, эффектные узоры в виде лотосов. Площадь всей водной глади за несколько секунд будет покрываться туманом, а струи высотой шесть метров будут взмывать вверх и гореть невероятным пламенем. Все это превратится в светомузыкальный фееричный водный танец и гармонично синхронизируется с музыкальным сопровождением, будоража воображение.

Изюминкой и украшением фонтанного шоу станет костюмированное представление на воде и вокруг фонтана. Сказочные герои выйдут из замка и покажут свою страну, где возможно любое волшебство, во всей красе.

Наблюдать за шоу можно будет с двух площадок вокруг чаши фонтана.

Уже можно представить, сколько эмоций, впечатлений и удовольствия ждет каждого от потрясающего и неповторимого представления, которое никого не оставит равнодушным.





На этом сказка не заканчивается. Каждые выходные в парке будет ждать фантастический салют. Здесь можно сидеть на террасе любимой кофейни, наслаждаться десертом, попивать кофе и наблюдать за незабываемым зрелищем. Фейерверк эмоций и красивых фотокарточек будут обеспечены, и все это в Ташкенте.

Magic City — место, которое будет дарить настоящие эмоции и воспоминания, делая волшебным каждый день. Это место, о котором каждый будет говорить с улыбкой и радостью в глазах.

По вопросам сотрудничества и аренды звонить по номеру: (+998) 71−202−77−99.

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