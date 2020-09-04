«Почему подросток, совершивший преступление, находится на свободе?» — этот вопрос мы слышим довольно часто. Что говорит законодательство Узбекистана о выборе мер пресечения и наказания для несовершеннолетних и как оно соотносится с международными стандартами в области прав ребенка, поясняет детский омбудсман Алия Юнусова.

Назначение наказания

В Уголовном кодексе в отношении несовершеннолетних существует несколько форм реализации уголовной ответственности. Наиболее распространенной формой ее реализации является уголовное наказание.

Уголовный кодекс содержит раздел «Особенности ответственности несовершеннолетних». В части 1 статьи 81 УК приводится исчерпывающий перечень наказаний, назначаемых несовершеннолетним. В этот перечень входят:

штраф;

обязательные общественные работы;

исправительные работы;

ограничение свободы;

лишение свободы.

Согласно части 2 статьи 81 УК «к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, не могут применяться дополнительные наказания», которые предусмотрены УК и применяются только в отношении лиц, достигших совершеннолетия.

При этом наказание несовершеннолетним назначается с учетом их возрастных, психологических, физиологических и иных особенностей, что четко определено в статье 86 УК.

При назначении наказания несовершеннолетнему суд руководствуется общими началами назначения наказания, учитывает степень его развития, условия жизни и воспитания, состояние здоровья, мотивы совершенного преступления, воздействие взрослых и иные обстоятельства, влияющие на его личность.

Лицам, совершившим преступления в возрасте от 13 до 16 лет, лишение свободы по совокупности преступлений может быть назначено на срок до 10 лет, а если одно из преступлений является особо тяжким, — до 12 лет.

Совершившим преступления в возрасте от 16 до 18 лет лишение свободы по совокупности преступлений может быть назначено на срок до 12 лет, а если одно из преступлений особо тяжкое, — до 15 лет.

Таким образом, лицам, совершившим преступления в возрасте от 13 до 18 лет, лишение свободы по совокупности приговоров не может быть назначено на срок более 15 лет.

В соответствии со статьей 85 УК, лишение свободы для несовершеннолетних устанавливается на срок от 6 месяцев до 10 лет, кроме случаев, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 86 УК.

Лицам, совершившим преступления в возрасте от 13 до 16 лет, лишение свободы назначается:

за тяжкое преступление — до 6 лет;

за особо тяжкое преступление — до 10 лет.

Лицам, совершившим преступления в возрасте от 16 до 18 лет, лишение свободы назначается:

за тяжкое преступление — до 7 лет;

за особо тяжкое преступление — до 10 лет.

Особо хочу обратить внимание на следующее: лицам, совершившим в несовершеннолетнем возрасте преступления, не представляющие большой общественной опасности, преступления, совершенные по неосторожности, либо умышленные менее тяжкие преступления, наказание в виде лишения свободы не назначается.

Лицам, не достигшим к моменту постановления приговора 18 лет, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в воспитательных колониях.

В каких случаях законодательством устанавливается освобождение от ответственности или наказания?

Статья 87 УК предусматривает основания для освобождения от ответственности или наказания с применением принудительных мер.

То есть, несовершеннолетний, впервые совершивший преступление, не представляющее большой общественной опасности, может быть освобожден от ответственности с передачей материалов на рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, если с учетом характера совершенного деяния, личности виновного и иных обстоятельств дела его исправление возможно без применения наказания.

В отношении несовершеннолетнего, впервые совершившего менее тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет, или совершившего повторно преступление, не представляющее большой общественной опасности, при наличии оснований, предусмотренных в части первой статьи 87, суд обязан обсудить вопрос об освобождении его от наказания и применении принудительной меры.

При существенном отставании возрастного развития несовершеннолетнего, лишающим его способности в полной мере сознавать значение совершенного деяния, суд обязан обсудить вопрос о целесообразности вместо наказания применить принудительные меры.

Вопрос, который часто задают: «Почему лицо, совершившее преступление находится на свободе?»

В статье 237 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрены виды мер пресечения. Мерами пресечения являются:

подписка о надлежащем поведении;

личное поручительство, поручительство общественного объединения или коллектива;

залог;

домашний арест;

заключение под стражу;

отдача несовершеннолетнего под присмотр;

наблюдение командования за поведением военнослужащего.

К одному лицу допускается применение одновременно только одной из этих мер.

Если преступление совершил несовершеннолетний, то к нему могут применить такую меру пресечения как отдача несовершеннолетних под присмотр, что также предусмотрено статьей 253 УПК.

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или руководителей детского учреждения состоит в принятии на себя кем-либо из указанных лиц письменного обязательства обеспечить явку несовершеннолетнего к дознавателю, следователю, прокурору и в суд, и другое.

Отдача под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других лиц возможна лишь с их согласия, а также с согласия самого несовершеннолетнего.

Насколько эти положения соответствуют международным стандартам в области прав ребенка?

В статье 37 Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной Узбекистаном, указано, что государства-участники обеспечивают, чтобы:

1) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступления, совершенные лицами моложе 18 лет;

2) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребёнка осуществляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени.

В заключение хотелось бы отметить, что суд при рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних и назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности преступления со стороны несовершеннолетнего, мотивы содеянного, характер и размер причиненного вреда, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Суд также должен выяснить причины и условия, способствующие их совершению, и выносить частные определения, направленные на их устранение.