Инспектор дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД Ташкента старший сержант Салим Умаров скончался в больнице от травм спустя три дня после наезда на него автомобиля, сообщила пресс-служба управления.

По данным ГУВД, 1 сентября примерно в 19:00 часов инспектор нес службу на улице Шахрисабз в Мирабадском районе столицы. Недалеко от гостиницы Grand Mir он остановил для проверки документов автомобиль Captiva. Вернув документы после проверки водителю, старший сержант обошел автомобиль и направился в сторону обочины дороги.

В это время 19-летний Темурбек М., по доверенности управлявший автомобилем Lacetti, выехал с улицы Мирабад, потерял управление, столкнулся с припаркованным автомобилем Captiva, после чего, продолжив движение по инерции, совершил наезд на сотрудника ДПС.

Инспектор Салим Умаров получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение. Он скончался сегодня, 4 сентября, в 7.00 утра.

Материалы по наезду переданы в органы прокуратуры. ГУВД Ташкента выразило соболезнования родным и близким инспектора и сообщило, что его семье с тремя несовершеннолетними детьми будут оказываться помощь и поддержка.