Для жителя современного мегаполиса, привыкшего ценить свободное время, средства и собственный комфорт, важно найти магазин, где можно купить все необходимое быстро и удобно. Сеть дискаунтеров Havas помогает не только сэкономить время и деньги, но еще и создает условия для безопасных покупок для всей семьи.

Количество магазинов сети возросло до 70. А это значит, что огромному количеству жителей Ташкента и Ташкентской области больше не нужно ходить далеко от дома, чтобы приобрести продукты в комфортных условиях и по низкой цене.





Выгодные покупки

Формат Havas — дискаунтер мягкого формата. Это означает, что здесь предлагают оптимальное сочетание комфорта и низких цен.

Еще одним приятным фактом является то, что сеть Havas наладила логистику. И теперь во всех магазинах осуществляется ежедневный завоз свежих продуктов питания и товаров народного потребления.

Минимальные расходы на аренду помещения, упрощенная логистика, прямое сотрудничество с крупными дистрибьюторскими компаниями и небольшой штат сотрудников — все это позволяет предлагать наиболее приятные цены для покупателей.

Экономия времени

Расположение дискаунтеров Havas продумано так, чтобы каждый магазин находился максимально близко к жилым кварталам. Именно поэтому Havas в народе с любовью называют «магазин у дома».

Кроме того, большую роль играет грамотный мерчандайзинг. Продукты на полках удобно расположены и все необходимое можно найти мгновенно на интуитивном уровне. Это избавит покупателей от необходимости ходить между бесконечными рядами полок и выискивать тот или иной продукт, тратя свое время. Провести время с семьей и близкими или потратить его на себя гораздо приятнее, чем на изнурительный дальний поход за продуктами.





С заботой о здоровье покупателей

В сложной ситуации, связанной с пандемией, все больше людей думают о том, как делать покупки в полной безопасности. В каждом магазине Havas соблюдены все санитарные нормы и требования. У входа стоит сотрудник с антисептиком и бесконтактным термометром для измерения температуры.

Кроме того, пространство магазинов организовано так, чтобы не нарушалась социальная дистанция между посетителями. Также в течение дня несколько раз измеряется температура у сотрудников и проводится санитарная обработка территории магазинов.

За небольшой промежуток времени Havas успел значительно расширить свое присутствие. Предлагая низкие цены, всегда свежие продукты и комфортные условия для шопинга, сеть дискаунтеров успела завоевать доверие и любовь покупателей.

Это объясняется тем, что Havas руководствуется стремлением сделать жизнь потребителей комфортнее. Чтобы каждый вошедший в магазин ушел с полным удовлетворением и приподнятым настроением.

В будущем компания желает не просто увеличить количество магазинов, но и заслужить репутацию доброго и приветливого соседа, с которым приятно взаимодействовать.

Колл-центр: (+998) 71−205−95−95.

Адрес нового филиала: Яшнабадский р-н, ул. Навруз, д. 26.

Сайт: havasfood.uz

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