Национальная сборная Узбекистана по футболу в товарищеском матче в Ташкенте обыграла команду из Таджикистана со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Шахзод Убайдуллаев, замкнув на 33-й минуте передачу Санджара Кадыркулова. В начале второго тайма гости сумели сравнять счет — гол забил вышедший на замену Зоир Джурабаев.

На 67-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота таджикской сборной, который успешно реализовал Мурод Холмухаммедов — 2:1.

Стартовые составы





Узбекистан: Абдувохид Неъматов, Ислом Кобилов, ИброхимҲалил Юлдашев, Хусниддин Аликулов, Аброр Исмаилов, Санджар Кадыркулов, Мурод Холмухаммедов, Шахзод Убайдуллаев, Лутфулла Тураев, Хожимат Эркинов, Айбек Бозоров.





Таджикистан: Шохрур Киргизбаев, Хуршед Бекназаров, Манучехр Сафаров, Комрон Турсунов, Алишер Жалилов, Эхсони Паншанбе, Ахтам Назаров, Амирбек Джурабаев, Манучехр Жалилов, Жахонгир Эргашев, Давронжон Эргашев.

В послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов заявил, что считает победу справедливой, несмотря на гол с пенальти.

«По-моему, сегодня все футболисты проявили себя. Но нам все равно нужно усиливать командную игру. Пока не сформирована та командная игра, которую вы хотите видеть», — сказал Абрамов и подчеркнул, что национальная команда уже год не играла в официальных матчах.

Он добавил, что из-за пандемии получился очень большой перерыв, а также возникли трудности с вызовом в сборную легионеров.

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В этот же день молодежная сборная Узбекистана (U-19) в гостевом товарищеском матче одержала победу над таджикскими сверстниками. Подопечные Тимура Кападзе победили со счетом 0:1.