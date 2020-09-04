Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное сфере лесного хозяйства, сообщила пресс-служба главы государства.

Общая площадь земель лесного фонда страны за последние три года доведена до 12 миллионов га. На высохшем дне Аральского моря созданы защитные лесонасаждения площадью 1,2 миллиона га. Освоено 10 тысяч га выбывших из оборота лесных угодий, разбиты ореховые плантации на 5500 га, продовольственных культур и лекарственных растений на 4000 га, создано 3000 новых рабочих мест. Впервые в лесном хозяйстве создано 64 биолаборатории.

Президент указал на возможности создания еще 50 тысяч га лесных насаждений и организации плантаций грецкого ореха, фисташки и миндаля в Джизакской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ташкентской областях.

В связи с тем, что мебельные предприятия завозят 90% сырья из-за рубежа, поручено выделить им земли под выращивание павловнии и других пригодных для изготовления мебели деревьев кластерным методом.

Президент подчеркнул важность введения субсидий и льгот на освоение земель лесного фонда, а также финансовой поддержки приобретения оросительных насосов и бурения скважин.

С нынешнего года внедрен порядок сдачи в аренду земель лесного фонда, не находящихся в обороте. На сегодняшний день сдано 20 тысяч га таких земель. В продолжение этих усилий поставлена задача ввести в оборот дополнительные земли и расширить предоставление в аренду предпринимателям.

Глава государства подверг критике работу по использованию возможностей лесного хозяйства в Каракульском, Гиждуванском, Шахрисабзском, Папском, Чартакском, Нурабадском, Кушрабатском, Нуратинском, Бахмальском, Фаришском, Узунском, Байсунском, Ахангаранском, Бекабадском и других районах.

В целях увеличения кормовой базы шелководства в текущем году планируется высадить саженцы шелковицы на 2000 га в фермерских хозяйствах, в следующем году — на 2500 га.

В прошлом году площадь плантаций лекарственных растений выросла до 2000 га. На совещании отмечено, что необходимо довести эту цифру до 5000 га в этом году, а урожай — до 8000 тонн.

«Леса также привлекают путешественников. В прошлом году от экологического и охотничьего туризма поступил 1 млрд сумов, что, безусловно, не впечатляет. Новая система в Бостанлыкском районе показала наличие огромного резерва для развития туризма в лесных районах. Так, например, на базе Бурчмуллинского лесного хозяйства на основе государственно-частного партнерства строится центр экотуризма на 300 мест», — говорится в сообщении.

Отмечалось, что, используя такие возможности, в следующем году можно увеличить доходы от экологического и охотничьего туризма в 10−15 раз. Даны указания по организации туристических объектов в лесах и охотничьих хозяйствах Шахрисабза, Китаба, Байсуна, Боботага, Заамина, Бахмала, Ахангарана, Бекабада, Далварзина, Папа, Коканда, Казакдарьи.

На совещании также рассмотрели вопросы развития лесохозяйственной науки. Президент указал на необходимость ускорения регистрации 13 новых сортов местной фисташки, устойчивой к засухе и имеющей высокую урожайность, а также начать ее выращивание в горных районах со следующего года.

Перед Государственным комитетом по лесному хозяйству поставлена задача создания экспериментальных плантаций и научного центра по районированию лекарственных растений, а также лабораторий по лесному почвоведению, исследованиям in vitro и семеноводству.