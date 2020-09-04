Министерство сельского хозяйства Узбекистана и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 4 сентября подписали два новых проектных соглашения. Документы нацелены на повышение устойчивости и эффективности сельского хозяйства и улучшение уровня жизни сельского населения.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ФАО, в соглашениях предусмотрено внедрение новейших технологий в тепличное хозяйство, усиление борьбы с вредителями и адаптация агросектора к новым реалиям в условиях пандемии.

Проект «Умное фермерство для будущего поколения» будет реализован в течение четырех лет во Вьетнаме и Узбекистане. Финансировать его будет Республика Корея, общий бюджет проекта — 3,4 млн долларов. Цель проекта — инициировать и продвигать умное и устойчивое производство, послеуборочную обработку и сбыт урожая, полученного в тепличных условиях.

Проект даст возможность специалистам сферы и мелким землевладельцам освоить передовые технологии производства и обучиться безопасному маркетингу сельскохозяйственной продукции. Внедрение новых технологий в тепличном садоводстве позволит повысить урожайность и прибыль, отметили в ФАО.

Второй подписанный проект направлен на улучшение борьбы с саранчовыми в шести странах Центральной Азии, включая Афганистан. На его реализацию правительство Японии и ФАО выделят 7,3 млн долларов.

Как сообщалось ранее, непосредственно Узбекистану на борьбу с саранчой будут предоставлены средства и оборудование примерно на 600 тысяч долларов: пестициды, опрыскиватели, транспортные средства, оборудование для уменьшения ущерба, а также для системы сбора информации о местоположении саранчи и анализа данных.