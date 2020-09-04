Два человека, включая ребенка, погибли и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Шайхантахурском районе Ташкента 4 сентября, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Примерно в 11:00 на улице Шофайиз водитель Lacetti 18-летний Б. Ю. совершил наезд на двух пешеходов, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с Spark под управлением 51-летнего М. К.

В результате ДТП пешеходы — 22-летняя Н. М. и ее двухлетняя дочь Н. К. — от полученных травм погибли на месте происшествия. Водители автомобилей — Б. Ю. и М. К. — получили телесные повреждения и в тяжелом состоянии были доставлены в медицинское учреждение.

Водителю Lacetti предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса. Он заключен под стражу.