Правительство Узбекистана утвердило постановление по улучшению работы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), которые с 1 апреля перешли в ведение Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции, сообщила пресс-служба АГУ.

Агентство начало работу по улучшению сферы с аттестации работающих в системе сотрудников. Отныне размеры окладов и материальных поощрений работников ЗАГСов будут приравнены к зарплатам сотрудников отделов региональных управлений АГУ.

Это означает, что зарплата сотрудников ЗАГСов увеличится в среднем в три раза: оклад заведующего ЗАГСом — до 5 млн сумов (ранее — 1,5 млн сумов), оклад инспекторов, вводимых вместо архивариусов, вырастет до 3,2−3,5 млн сумов (ранее — 1,2−1,3 млн), говорится в заявлении Агентства. При выплате надбавок заведующим и инспекторам будет учитываться их трудовой стаж за то время, когда органы ЗАГС относились к хокимиятам.

Документ по улучшению работы ЗАГСов вводит новые удобства для граждан.

«Молодоженам разрешается иметь двойную фамилию. Например, если жених имеет фамилию Ахмедов, а невеста — Шухратова, то при регистрации брака они могут указать обе фамилии в качестве единой. Так, жених будет иметь фамилию Ахмедов-Шухратов, невеста — Ахмедова-Шухратова», — следует из заявления АГУ.

Сейчас, согласно статье 20 Семейного кодекса Узбекистана, при заключении брака можно выбрать фамилию одного из супругов в качестве общей либо оставить свою добрачную фамилию.

ЗАГСы по заказу Агентства государственных услуг теперь будут напрямую обеспечиваться гербовыми свидетельствами о рождении, смерти, браке и разводе. Эти документы станут быстрее доставляться в консульские учреждения и дипломатические миссии Узбекистана за рубежом.

Еще один момент касается получения свидетельства о рождении. Ранее лица старше 16 лет, чье рождение не было зарегистрировано, могли получить свидетельство только по решению суда. Теперь органы ЗАГС будут регистрировать рождение при наличии соответствующей медицинской справки и заявления одного из родителей либо самого гражданина, достигшего совершеннолетия.

Кроме того, данные для получения единовременных выплат при рождении ребенка или пособий для похоронных мероприятий не будут выдаваться на руки гражданам, а напрямую отправляться через специальную электронную систему в Пенсионный фонд.

Достоверность и актуальность данных, вносимых в электронный архив органов ЗАГС, будут постоянно проверяться. Сотрудники учреждения будут сверять имеющие в архиве документы с внесенными в электронную систему данными.

Ранее сообщалось о планах оцифровать все документы, хранящиеся в архивах органов ЗАГС на бумажных носителях, до нового года.

