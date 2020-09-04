Президент Обсерватории культурного наследия Центральной Азии Alerte Héritage (неправительственная международная ассоциация) Борис Чухович обратился к генеральному директору национального агентства «Узбеккино» Фирдавсу Абдухаликову касательно реконструкции Дворца кино имени Алишера Навои (бывшего кинотеатра «Панорамный»).

В открытом письме отмечается, что в начале года после обращения по поводу реконструкции кинотеатра Фирдавс Абдухаликов заверил, что «поводов для беспокойства нет», «мы не дадим уничтожить такое прекрасное, уже историческое здание в центре города», «мы хотим привлечь архитектурную группу, которая работала над этим проектом» и «мы обо всех шагах будем информировать общественность».

«Нас обнадежили ваши слова, но, поскольку речь идет о наиболее ценном памятнике архитектуры Ташкента эпохи модернизма и, возможно, архитектуры Узбекистана ХХ века в целом, мы решили поставить процесс реконструкции „Панорамки“ под особое наблюдение», — заявил глава Alerte Héritage.

Фото: «Узбеккино».

17 августа «Узбеккино» сообщило, что до конца года «в реконструированном кинозале состоятся большие премьеры более 10 фильмов», а также опубликовало фотографию будущего вида фойе.

«Размножили фотографии проекта реконструкции и другие веб-ресурсы. На них мы видим, что фойе подвергается радикальной перестройке. Между тем, Ваше ближайшее окружение продолжают заверять, что внешний вид сооружения не претерпит изменений. Однако сегодня уже можно констатировать, что эти заверения вводят нас и всю общественность в заблуждение», — заявил Борис Чухович.

По его словам, вопреки обещаниям, авторы изначального проекта, в частности Серго Михайлович Сутягин, не были привлечены к работе над сегодняшней реконструкцией. Более того, они даже не были детально проинформированы о будущих работах, что является нарушением авторского права.

Глава обсерватории культурного наследия указал, что фотографии, сделанные на месте стройки, свидетельствуют, что оригинальный фасад уже начали облицовывать алюкобондом. По его мнению, это также является нарушением принципов обращения с памятником архитектуры.

Он напомнил, что Дворец кино вошел в список охраняемых государством памятников, утвержденный в октябре 2019 года Министерством культуры.

«Таким образом, ему придан тот же охранный статус, что и средневековым медресе Самарканда и Бухары, и поэтому облицовка его стен чуждым материалом столь же неприемлема, как и обшивка алюкобондом сооружений Регистана», — объяснил Борис Чухович.

В Alerte Héritage призвали руководство «Узбеккино» представить общественности текущий план реконструкции Дворца кино для общественных дебатов и обсуждения, так как сложившаяся ситуация тревожит как узбекистанских специалистов, так и международных экспертов, занимающихся изучением истории советского модернизма. В организации также указали о необходимости согласовать план реконструкции с изначальными авторами проекта.

«На время обсуждения и согласования проекта мы просим вас приостановить производимые во Дворце работы, чтобы не оказалось, что к концу 2020 года Ташкент потерял лучшее, по мнению многих, архитектурное сооружение узбекистанской столицы», — говорится в письме.

Фото: Alerte Héritage / Facebook.

Реакция «Узбеккино»

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбеккино» со ссылкой на администрацию ГУП «Дворец кино им Алишера Навои», во Дворце кино имени Алишера Навои действительно ведутся «работы по ре-дизайну» к открытию нового сезона.

«В соответствии с заявлениями, появившимися в СМИ, относительно нарушения принципов обращения с памятником архитектуры сообщаем, что работы по подготовке Дворца кино имени Алишера Навои приостановлены», — отметили в агентстве.

В настоящее время ожидаются результаты экспертной оценки проводимых работ и их влияния на архитектуру здания научно-экспертного совета при департаменте культурного наследия Министерства культуры. Сообщается, что дальнейшие работы будут продолжены только при наличиипредписаний и рекомендаций этого совета.