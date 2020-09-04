3 сентября в Узбекистане было официально зарегистрировано 257 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Это самый низкий показатель с 28 июня, когда было зафиксировано 266 случаев. Сколько тестов было проведено за день, не уточняется.

Общее количество случаев, выявленных с середины марта, приблизилось к 42,8 тысячи.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с.COVID-19, в том числе 3 — в Ташкенте и 2 — в Ташкентской области. Общее число умерших, по статистике Минздрава, составляет 334.

Число вылечившихся в стационарных условия увеличилось на 293 и составило 40176, или 93%.

Из 2287 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 351 находится в тяжелом, 181 — в крайне тяжелом состоянии.