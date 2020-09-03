Volkswagen Uzbekistan предоставляет возможность приобрести новый Volkswagen Caddy на выгодных условиях.

Компания запустила автокредитование совместно с банками «Ипак Йули», Hamkorbank и «Ориент Финанс».

Условия:

предоплата — от 25%;

процентная ставка — от 21% годовых;

срок выплаты — до 40 месяцев.

Также есть возможность получить выгодный лизинг через компании «Узавтосаноат Лизинг» и «Инфин Лизинг».

Условия:

минимальный аванс — 25%;

срок выплаты — до пяти лет.

Предложение ограничено, поэтому не стоит упускать возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях.

Подробную информацию можно получить у официальных дилеров или в call-центре компании по телефону: (+998) 71−202−71−71.

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