Volkswagen Uzbekistan предоставляет возможность приобрести новый Volkswagen Caddy на выгодных условиях.
Компания запустила автокредитование совместно с банками «Ипак Йули», Hamkorbank и «Ориент Финанс».
Условия:
- предоплата — от 25%;
- процентная ставка — от 21% годовых;
- срок выплаты — до 40 месяцев.
Также есть возможность получить выгодный лизинг через компании «Узавтосаноат Лизинг» и «Инфин Лизинг».
Условия:
- минимальный аванс — 25%;
- срок выплаты — до пяти лет.
Предложение ограничено, поэтому не стоит упускать возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях.
Подробную информацию можно получить у официальных дилеров или в call-центре компании по телефону: (+998) 71−202−71−71.
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