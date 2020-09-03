Страховая компания «Узбекинвест» совместно с радиостанцией Oriat Dono запускает новый проект — информационные подкасты. Их целью является повышение страховой грамотности населения и предоставление ответов на вопросы касательно страхования.

Первый подкаст о состоянии страхового рынка Узбекистана и отношении населения к страховым компаниям можно будет услышать уже 3 сентября в прямом эфире радиостанции Oriat Dono на волне 106,5 FM с 10:00 до 11:00.

В ходе подкастов специалисты «Узбекинвеста» предоставят подробную информацию о страховой деятельности на простом и понятном для широких слоев населения языке.

Слушатели смогут узнать о процессах выплаты страховых компенсаций, внедрении IT в страховании, электронных полисах, опыте зарубежных страховых компаний, а также ознакомятся с широко применяемыми терминами страховой сферы.

Радиослушатели могут задавать интересующие их вопросы во время прямого эфира и получать ответы от ведущих специалистов страхового рынка.

Подкасты от «Узбекинвеста» будут выходить каждую неделю по четвергам в 10:00 в прямом эфире на радиостанции Oriat Dono (волна 106,5 FM) и YouTube. Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны на канале компании в YouTube, страницах в социальных сетях и популярных аудиосервисах Soundcloud, CastBox и «Яндекс.Музыка».

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