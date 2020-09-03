Заседание рамочного соглашения по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA) может состояться в октябре в онлайн-режиме, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Предыдущее заседание TIFA состоялось 21−22 октября 2019 года в Вашингтоне.

Проведение новой встречи обсудили 2 сентября заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и посол США в Ташкенте Дэниел Розенблюм.

На встрече были проработаны возможности по софинансированию совместно с Международной финансовой корпорацией развития США (USDFC) проектов регионального значения, направленных на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры и укрепление экономических связей между странами региона.

Стороны отметили общность подходов Узбекистана и США к укреплению экономической и инфраструктурной взаимосвязанности стран Центральной Азии и Афганистана. Министр и посол также положительно оценили прогресс во взаимодействии в рамках платформы «C5+1» и обсудили отдельные вопросы повестки предстоящего заседания экономической рабочей группы в рамках данного формата.