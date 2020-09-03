АИКБ «Ипак Йули» совместно с компанией VISA запустил широкомасштабную акцию «Выиграть автомобиль — просто» с главным призом — Hyundai Elantra Active.

Каждый месяц держатели карт VISA от «Ипак Йули», совершившие покупки на сумму не менее 10 долларов США, могут выиграть один из призов: мобильный телефон, смарт-часы, наушники, Powerbank, портативные колонки, многофункциональные цифровые часы.

Розыгрыш призов будет проходить в прямом эфире на странице банка в Instagram. Список победителей акции будет опубликован на сайте в разделе «Новости».

При ежемесячных покупках на сумму не менее 10 долларов США держатель карты VISA становится участником акции каждый месяц.

Главный приз будет разыгрываться весной 2021 года. Все клиенты банка, совершившие покупки на сумму не менее 100 долларов США за период акции, станут участниками розыгрыша главного суперприза — автомобиля Hyundai Elantra Active.

Открыть карту VISA просто. Нужно скачать приложение Ipak Yo’li mobile и заказать карту.

Подробную информацию можно получить в круглосуточном контакт-центре по телефону: (+998) 78−140−69−00 и в Telegram.

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