Авиакомпания Uzbekistan Airways заявила о поэтапном возобновлении регулярного международного авиасообщения.

В ближайшие дни будут запущены следующие рейсы:

Ташкент — Дубай — Ташкент — 1 раз в неделю с 4 сентября по пятницам;

Ташкент — Франкфурт — Ташкент — 1 раз в неделю с 10 сентября по четвергам;

Ташкент — Алматы — Ташкент — 1 раз в неделю с 11 сентября по пятницам;

Ташкент — Бишкек — Ташкент — 1 раз в неделю с 14 сентября по понедельникам;

Ташкент — Стамбул — Ташкент — 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28 и 30 сентября.

Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами Uzbekistan Airways из вышеуказанных городов, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса. При отсутствии отрицательного результата теста пассажирам будет отказано в регистрации на свой рейс, говорится в сообщении.

Пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19, необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию: для граждан Узбекистана — по месту постоянного жительства, для иностранных граждан — по месту временной регистрации в Узбекистане.

Граждан, у которых по прилету будут наблюдаться повышенная температура или иные симптомы, обследуют в аэропорту Ташкента. Пассажиры с положительным результатом теста ПЦР будут госпитализированы для лечения.

Авиакомпания попросила пассажиров самостоятельно уточнять санитарные требования в стране назначения и перед покупкой авиабилетов убедиться в наличии оснований, дающих право на въезд в вышеуказанные страны.

Авиабилеты на запускаемые рейсы можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи Uzbekistan Airways или у агентов по продаже в Узбекистане и за рубежом.