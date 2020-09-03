Ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса и карантин сильно затронули все сферы экономики и жизни. Не осталась в стороне и сфера образования. Многие школьники и студенты перешли на спешно организованные онлайн-занятия. А некоторые просто перестали заниматься или сократили время на учебу и саморазвитие. Не остался в стороне и учебный центр «Пять с Плюсом». Здесь также быстро организовали онлайн-курсы по всем предметам, языкам и направлениям.





Учебные программы, методы обучения, контроля успеваемости и выполнения домашних занятий начали пересматриваться и изменяться методистом и преподавателями центра, адаптируясь под онлайн-формат. Больше 60% студентов центра продолжили обучение в онлайн-форме.

Несмотря на то, что еще не все вступительные экзамены проведены, уже сегодня 95,6% учащихся «Пять с Плюсом» стали студентами таких вузов, как университет ИНХА в Ташкенте, Вестминстерский университет, филиал МГУ и многих других.

Более того, 98,4% ребят из учебного центра, сдавших экзамены в Высшую школу экономики, СпбГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана и другие также стали студентами. Такой высокий процент успешно поступивших — больше 620 человек — говорит о высоком уровне подготовки и обучения учащихся в учебном центре «Пять с Плюсом»





В данный момент учебный центр ведет набор как на оффлайн-занятия, так и в онлайн-группы. Для онлайн-занятий в ближайшем времени запустится многофункциональная платформа. Это собственная онлайн-школа со всем необходимым функционалом и пособиями. У каждого студента и учителя будет личный кабинет с большим набором опций, а система оплат и биллинга — прозрачной и доступной каждому клиенту в один клик.

Проект находится на стадии финального тестирования и оптимизации и уже в скором времени станет доступным для каждого жителя Узбекистана. Достаточно лишь иметь выход в интернет и желание учиться.





Кроме подготовки в вузы со 2 сентября в «Пять с Плюсом» открыт набор и в новые группы английского языка с подготовкой к экзамену IELTS. В 2019/2020 учебном году в центре английскому языку обучилось больше 1,8 тысячи человек. Из-за отмены или переноса самого экзамена IELTS на более поздние даты по причине карантина только 156 человек успели сдать экзамен и получить свой сертификат. Среди сдавших студентов «Пять с Плюсом» два человека получили результат 8,0, еще 19 ребят набрали 7,5, почти 60 — 7,0. Но если добавить сюда почти 170 учащихся, сдававших экзамен на базе IELTS Indicator, итоговые цифры станут существенно выше.





В «Пять с Плюсом» есть свой методист, отвечающий за беспрерывное повышение качества преподавания и внедрение новых методов в процесс обучения. Все учителя английского языка владеют сертификатами IELTS с результатом не ниже 7,5 и суммарным опытом преподавания более 340 лет.

Учебный центр «Пять с Плюсом» станет подходящим местом для тех, кто хочет за один год подготовиться к успешному поступлению в вуз или выучить иностранный язык за два года.

Единый телефон: (+998) 71−200−03−50.

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