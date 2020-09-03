Узбекистан к ноябрю подготовит экспозицию в национальном экспозиционном центре на территории Выставки достижений народного хозяйства в Москве. Соответствующее постановление Кабинет Министров утвердил 29 августа.

Материалы и экспонаты выставки должны рассказывать о современной культуре и истории Узбекистана. Организовать экспозицию в двухмесячный срок поручено министерствам культуры, инвестиций и внешней торговли и иностранных дел.

В соответствии с постановлением в Москве также будет создана дирекция для содержания и эксплуатации национального экспоцентра на ВДНХ. Министерству строительства и хокимияту Ташкента поручено завершить до конца года реконструкцию и оснащение павильона.

Напомним, соглашение о создании на территории ВДНХ узбекистанского выставочно-культурного центра было подписано в 2019 году правительствами Узбекистана и России. Павильон и земельный участок предоставлен узбекской стороне в аренду на 49 лет.

Ранее ожидалось, что открытие масштабной выставки в национальном павильоне Узбекистана на ВДНХ будет приурочено к июньскому визиту президента Шавката Мирзиёева в Россию, однако планы по поездке были скорректированы из-за пандемии коронавируса.