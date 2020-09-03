Кабинет Министров Узбекистана 29 августа утвердил постановление «О мерах по восстановлению экономического роста в 2020—2021 годах и продолжению системных структурных реформ в отраслях экономики» (№526), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Центра экономических исследований и реформ.

Постановлением утвержден План практических действий на 2020−2021 годы, в котором представлен анализ социально-экономических последствий пандемии коронавируса, а также основные меры, предпринятые в Узбекистане для поддержания населения и экономики в острый период распространения коронавируса, этапы восстановления и ожидаемые итоги 2020 года.

Принятая «Дорожная карта» по реализации мер по восстановлению и продолжению структурных реформ в экономике включает 163 пунктов. В нее входят мероприятия по восстановлению и продолжению структурных реформ экономики на 2020−2021 годы.

Ограничения и вызовы предстоящего периода





Ограничения отечественного производства товаров и услуг. Для его преодоления необходимо скорейшее восстановление хозяйственной деятельности предприятий с особым вниманием к тем, что имеют финансовые сложности из-за временной приостановки в карантинный период. Решение проблемы требует дополнительного вливания финансовых ресурсов в экономику, в том числе в форме пролонгации задолженностей по инвестиционным кредитам и выделения «быстрых денег» в качестве оборотных средств.

Ограничения внутреннего спроса в связи с падением доходов населения, разрывом в производственных цепочках. Решение проблемы связано с восстановлением производственной деятельности предприятий, созданием новых рабочих мест и восстановлением, а затем ростом доходов населения.

Опасность распространения инфекции в связи со смягчением карантина и открытием границ. Решение проблемы видится как в сохранении отдельных санитарно-гигиенических норм и ограничений (особенно при проведении массовых мероприятий, въезде в страну и т. п. ), так и в расширении необходимой медицинской помощи заболевшим.

Увеличение бюджетного дефицита и рост внешнего государственного долга, проявление рисков макроэкономической стабильности. Резкое сокращение производства в мировом масштабе и высокий уровень неопределенности относительно перспектив восстановления глобальной экономики вынуждает страны мира наращивать объемы бюджетных расходов (в том числе за счет внешнего заимствования) для поддержки населения и совокупного спроса в экономике, следует из постановления.

Важным условием посткризисного восстановления и обеспечения устойчивого развития экономики в средне- и долгосрочной перспективе является формирование основ для сдерживания роста внешнего долга, последовательное улучшение условий для увеличения частных и прямых иностранных инвестиций.

Это, в свою очередь, обуславливает необходимость последовательного продолжения начатого курса реформ по либерализации экономики (в том числе рынка энергоресурсов), развитию конкурентной среды, улучшению делового климата, сокращению доли государственного сектора в экономике, что будет способствовать устойчивому увеличению притока иностранных инвестиций в среднесрочной перспективе, говорится в документе.

Ограничения инвестиций, особенно внешних, складывающиеся из-за ухудшения финансового положения потенциальных инвесторов в условиях глобального экономического кризиса и появления новых (карантинных) видов рисков инвестирования в зарубежные страны (ограничения передвижения людей и грузов, управления зарубежными предприятиями и т.п). Ситуация требует усиления мотивации и возможностей инвестирования для отечественных инвесторов, создания равных с иностранными инвесторами условий инвестирования.

Ограничения внешнего спроса в связи с мировой рецессией и кризисом в странах-импортерах узбекской продукции. Экономический спад в России, странах СНГ и Китае обусловливают снижение физических объемов экспорта из Узбекистана основных видов товаров: природного газа, плодоовощной, текстильной, электротехнической, химической продукции, минеральных удобрений, а также падение цен на основные экспортные товары: хлопок и текстиль, природный газ, медь.

Решение проблемы лежит в плоскости ускоренного расширения географии экспорта, выхода на европейские и азиатские рынки, а также продолжения мер по стимулированию экспортеров, в том числе, посредством субсидий части транспортных затрат за счет государственного бюджета, отмечается в постановлении.

Большим вызовом для Узбекистана является проблема с занятостью, в том числе в связи с сокращением возможностей трудовой миграции, а также выросшей бедностью.

Как следует из документа, с учетом текущей ситуации, вызовов и проблем, стоящих перед экономикой, план действий призван скоординировать усилия правительства, всех министерств, ведомств, хозяйственных объединений, органов государственной власти на местах для:

преодоления негативных последствий пандемии коронавируса для экономики и населения (восстановительный рост);

создания условий для продолжения системных реформ;

определения новых возможностей и резервов, которые могут придать дополнительный импульс для развития экономики («точки роста»).

План практических действий в два этапа





Первый этап — стабилизация и восстановительный рост до конца 2020 года. При полном выполнении уже намеченных и предлагаемых мер, ожидаемые показатели 2020 года оцениваются следующим образом:

рост ВВП — 2,2% (первоначальный прогноз 5,5%);

промышленность — 3,4% (6,5%);

сельское хозяйство — 3,3% (4%);

инвестиции — 1,2% (9,3%);

услуги — 0,1% (5,8%);

розничный товарооборот, включая общепит, — 3% (5,6%);

экспорт — минус 5,7% (+15,6%).

Указанные расчеты не включают вероятность повторного введения карантина в стране и в глобальном масштабе.

Второй этап — продолжение системных реформ, обеспечивающих с 2021 года устойчивые темпы экономического роста в размере 5,0-5,5% с корректировками на последствия коронавирусной пандемии — в течение 2020−2021 годов.

Вместе с тем, с учетом продолжительности внешнего воздействия и тяжести последствий пандемии на отдельные отрасли и сектора экономики (туризм, транспорт, экспорт) их выход на докризисные тенденции может выйти за пределы 2021 года.





Ключевые меры в сфере макроэкономической политики и реформы рыночных институтов

Сдерживание роста внешнего долга, жесткий контроль за эффективностью использования заемных средств. Это требует удержания фискальных расходов, всемерное стимулирование частных инвестиций.

Необходим продуманный план среднесрочных мер по недопущению в последующие годы превышения законодательно установленных предельных объемов вновь подписываемых соглашений по привлечению внешнего государственного заимствования, планированию бюджетных расходов на приемлемом уровне и ужесточению контроля за их использованием, а также строгий контроль за финансированием средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана, говорится в постановлении Кабмина.

Эффективное использование внешних заимствований, направление их преимущественно на финансирование бюджетного дефицита и инфраструктурных проектов и социальных объектов, имеющие прямой и вторичный эффект для роста экономики, обеспечением занятости населения и сокращения бедности в средне- и среднесрочной перспективе.

Оптимизация инвестиционных расходов государства за счет ужесточения критериев отбора проекта на стадии ТЭО, внесения корректировок и отказа от реализации инвестиционных проектов, потерявших актуальность в связи с изменением рыночной конъюнктуры, стоимости и сроков реализации, а также и мониторинга за реализацией инвестиционных проектов и эффективностью после их ввода, расширения использования частных инвестиций и инструментов проектного финансирования, развития государственно-частного партнерства, фондового рынка, включая за счет эмиссии корпоративных и инфраструктурных облигаций.

Завершение работы по оптимизации таможенных и налоговых льгот.

Совершенствование промышленной и конкурентной политики. Разработка и принятие Стратегии промышленной политики на среднесрочную перспективу с определением новых драйверов развития для привлечения прямых иностранных инвестиций и концентрацией финансирования «точек роста», стимулирования последовательного увеличения участия отечественных предприятий в международных цепочках добавленной стоимости, повышения конкурентоспособности на экспортных рынках, завершением процесса реформы государственных предприятий;

Продолжение реформирования аграрного сектора. Полным исключением административного вмешательства в хозяйственную деятельность сельскохозяйственных производителей, внедрения рыночных механизмов ценообразования, движения финансовых средств, совершенствование механизма залогового оборота земли. Стимулирование создания цепочек добавленной стоимости в сельском хозяйстве;

Рост производительности труда в экономике и каждой отрасли за счет оптимизации производственных затрат, внедрения современных технологий, цифровизации производственных процессов, конечной целью которых является рост удельной продукции на одного занятого и его заработной платы, повышение международной конкурентоспособности отечественной продукции, отмечается в документе правительства.