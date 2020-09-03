Постановлением правления Центрального банка Узбекистана утверждены новые правила проведения валютных операций, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.
Отмечается, что документ объединил в себе пять действующих ведомственных нормативно-правовых актов и вступил в силу с 1 сентября.
Так, постановлением внедряются следующие нововведения:
- отменено требование копии паспорта физических лиц при проведении ими валютных операций;
- отменено требование излишних документов при проведении валютных операций банками и клиентами;
- упрощены процедуры конвертирования средств хозсубъектов и порядок рассмотрения банками заявок, представляемых для покупки иностранной валюты;
- отменено требование о резервировании средств на лицевом счете клиента для участия на торгах валютной биржи;
- отменена практика регистрации Центральным банком обменных пунктов и выдачи им свидетельств.
Кроме того, у клиентов банков появилась возможность повторного использования средств, возвращенных по различным причинам на их специальный лицевой счет.
Установлен порядок, согласно которому банки независимы в определении порядка оформления операций по обмену валюты, количества сотрудников и требований безопасности в обменных пунктах.
Напомним, с 1 сентября также упростили порядок ввоза и вывоза иностранной валюты. Без декларирования можно будет ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 70 млн сумов, вывозить с указанием в декларации — до 100 млн сумов.