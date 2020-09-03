Постановлением правления Центрального банка Узбекистана утверждены новые правила проведения валютных операций, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Отмечается, что документ объединил в себе пять действующих ведомственных нормативно-правовых актов и вступил в силу с 1 сентября.

Так, постановлением внедряются следующие нововведения:

отменено требование копии паспорта физических лиц при проведении ими валютных операций;

отменено требование излишних документов при проведении валютных операций банками и клиентами;

упрощены процедуры конвертирования средств хозсубъектов и порядок рассмотрения банками заявок, представляемых для покупки иностранной валюты;

отменено требование о резервировании средств на лицевом счете клиента для участия на торгах валютной биржи;

отменена практика регистрации Центральным банком обменных пунктов и выдачи им свидетельств.

Кроме того, у клиентов банков появилась возможность повторного использования средств, возвращенных по различным причинам на их специальный лицевой счет.

Установлен порядок, согласно которому банки независимы в определении порядка оформления операций по обмену валюты, количества сотрудников и требований безопасности в обменных пунктах.

Напомним, с 1 сентября также упростили порядок ввоза и вывоза иностранной валюты. Без декларирования можно будет ввозить и вывозить наличную валюту в эквиваленте до 70 млн сумов, вывозить с указанием в декларации — до 100 млн сумов.