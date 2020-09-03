Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще четверо пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Чустском районе Наманганской области 3 сентября, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Примерно в 10:00 водитель BMW, 39-летний Б. У., двигаясь по дороге Варзик — Коркургон, потерял управление автомобилем и наехал на бетонное ограждение по левой стороне проезжей части.

В результате ДТП два пассажира — 33-летний М. У. и его трехлетняя дочь Р. У. — скончались на месте. Водитель BMW и еще три пассажира с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

Следственный департамент при районном ОВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса, ведется предварительное следствие.