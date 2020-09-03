В Фергане задержана 24-летняя Г. С., договорившаяся о продаже своего годовалого ребенка за 1500 долларов, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

По данным департамента, сотрудники ОВД и Национальной гвардии задержали женщину при получении 500 долларов от обговоренной суммы. Помеченные химическим средством денежные средства были изъяты у Г. С. в качестве вещественного доказательства.

Следственный отдел при УКД ОВД Фергана возбудил по данному факту уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми) Уголовного кодекса. Г. С. привлечена в качестве подозреваемой, предварительное следствие продолжается.