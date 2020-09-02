20 августа компания Dream City представила на столичное обозрение беспрецедентный проект коммерческой и досуговой архитектуры — легендарный Seoul Mun.

Seoul Mun («Сеульские ворота») — это коммерческая зона, расположенная на набережной канала Бурджар в центре столицы. Сочетание лучших культурных традиций «Страны утренней свежести» и давнего и надежного партнера Узбекистана Южной Кореи с красотой прибрежного ландшафта позволит проекту стать поистине тем местом, куда хочется возвращаться вновь и вновь.

«Сеульские ворота» — это 22 тысячи кв. м безграничных возможностей для бизнеса. Партнерство с мировыми экспертами в сфере коммерческой недвижимости Knight Frank и Cushman & Wakefield позволяет уже сейчас с уверенностью говорить об окупаемости.





Проектом предусмотрены три километра пешеходных маршрутов и грамотное планирование парковочных зон на каждом отдельном уровне открытых террас в зависимости от потребностей посетителей. Три уровня коммерческих помещений связаны между собой широкой сетью грузопассажирских лифтов и эскалаторов. Продуманные решения для организации мест общественного питания включают в себя обязательное проектирование вентиляционных систем с учетом норм воздухообмена. Покупателей ждут свыше 240 разноформатных помещений площадью от 40 до 1000 кв. м для открытия ресторанов, бутиков, ритейла и развития других видов бизнеса.

В соответствии с законодательством Узбекистана повышенное внимание в ходе строительства уделяется соблюдению всех гигиенических требований, санитарных норм и правил по охране атмосферного воздуха, поверхности вод и подземных вод от загрязнения.





В настоящий момент объявлен старт продаж помещений на юго-западном побережье Seoul Mun. В офисе компании Dream City вниманию посетителей представлен масштабный макет проекта, а менеджеры отдела продаж готовы ознакомить со всей интересующей информацией.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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