Samsung представил новую линейку телевизоров The Frame — сочетание инновационной технологии QLED и эстетики современного арт-объекта. Они созданы, чтобы стать вдохновением для стиля жизни и дизайнерского видения.

Почему The Frame так называется

В переводе с английского The Frame — значит рамка. Это название отражает концепцию дизайна, напоминающего элегантную рамку картины. Впечатляющий выбор цветов подойдет для любого интерьера. Всегда можно изменить свое решение, ведь крепление рамок с помощью магнитов позволит с легкостью менять облик The Frame. Все гениальное просто.

В чем отличие The Frame

При выключенном состоянии телевизор переходит в режим «Картина». Здесь можно выбрать изображение, соответствующее настроению, из приложения «Магазин искусства» (Art Store). С помощью личной коллекции картин из впечатляющих работ со всего света пространство дома может превратиться в арт-галерею, которая будет открыта каждый день.

Какие преимущества у технологии телевизора-картины The Frame

Телевизоры The Frame используют технологию квантовых точек QLED, которые преобразуют свет в миллиард оттенков. Они позволяют взглянуть на работы мировых художников так, будто они в настоящей галерее. Также можно смотреть фильмы и наслаждаться изображением с полным цветовым объемом и необыкновенным контрастом, которые создает технология двойной подсветки Dual LED.





Как получить приятные подарки при покупке

Гарантированные подарки — приятное дополнение к телевизору Samsung The Frame.

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Акция продлится до конца сентября, но телевизор-картина The Frame украсит дома жителей Узбекистана уже сегодня.

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