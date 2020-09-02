Тенденции к цензуре, репрессии, запугивания и нападения на журналистов, а также безнаказанность ответственных за это, усилились в условиях глобальной пандемии. Об этом 1 сентября на мероприятии в Женеве заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она отметила, что в ряде стран происходит «политизация» пандемии, и попытки политиков обвинить в ее последствиях своих оппонентов привели к угрозам, арестам и клеветническим кампаниям против журналистов.

«Некоторые правительства, похоже, используют кризис в сфере здравоохранения как предлог для гораздо более широких — и неоправданных — репрессивных мер против критики и инакомыслия», — подчеркнула Верховный комиссар.

Эти меры, по ее словам, включают закрытие офисов СМИ, веб-сайтов, отключение интернета и другие формы цензуры, а также произвольные аресты и задержания журналистов.

«Мы должны четко понимать, что эти действия наносят вред общественному здоровью, вредят развитию, правам человека и демократии — и приносят выгоду только узким и краткосрочным интересам ряда людей, которые хотят оградиться от контроля», — добавила Мишель Бачелет.

По ее мнению, люди не могут эффективно защищать себя от заражения, если им не предоставляют точную информацию или когда действия правительства или дезинформация подрывают доверие к официальным заявлениям.

«Ни один журналист или работник СМИ не должны подвергаться уголовному преследованию или угрозам из-за своих репортажей. Каждый арест и каждое нападение на журналистов посылает сигнал всему обществу: поиск правды и право на получение информации, самовыражение и участие не защищены властями», — подытожила Верховный комиссар.