Вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений на 2020/2021 учебный год пройдут с 8 по 20 сентября при строгом соблюдении карантинных правил, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Блогер Хушнубдек Худойбердиев сообщил, что точное время и место тестирования абитуриенты смогут узнать в личном кабинете. Экзамены будут сдаваться на компьютере. Не допускается сдача тестов из дома или дистанционно.

По данным Минвуза, общая квота приема в магистратуру на 2020/2021 учебный год составила 10425 мест, из них по государственному гранту — 5475, по контракту — 4950.

Напомним, вступительные экзамены в бакалавриаты вузов начались утром 2 сентября. Тестирование впервые проходит на площадках под открытым небом из-за пандемии коронавируса. Вступительные испытания продлятся две недели. Учеба в высших учебных заведениях Узбекистана также официально возобновлена со 2 сентября.