Первым способом познать мир волшебства была магия слов. The Magic рассказала о написанной книге, повествующей о приключениях мальчика, который путешествует по миру с помощью волшебной монеты.

Теперь команда раскрывает второй способ окунуться в волшебство.

Некоторые мечтают открыть свой ресторан в Венеции, кто-то — собственный бутик в Париже. Сейчас до такой мечты рукой подать — ведь все это возможно здесь в Ташкенте.





Magic City — это большая территория волшебства и развлечений для всей семьи, где точно не будет скучно ни взрослым, ни детям. Здесь каждый поверит в магию путешествий.

На территории парка Magic City общей площадью более 20 га строятся особенные объекты:

первый в Средней Азии океанариум с более чем сотней видов рыб и рептилий, включая акул, скатов, осьминогов, медуз, пираний и мурен;

более 40 современных аттракционов из Италии и Германии. В том числе колесо обозрения высотой 88 м;

семейно-развлекательный центр;

грандиозный аквапарк общей площадью 2 га;

детская страна, где любой ребенок сможет освоить профессию мечты;

инновационный лазерный кинотеатр вместительностью 450 мест;

амфитеатр в стиле римского Колизея;

железная дорога протяженностью 1 км, по которой будет курсировать современный поезд;

сказочный замок с башнями высотой 60 м;

каноэ, курсирующие по лазурной глади озера: поездка на них позволит посетителям оценить всю красоту открывающегося вида.

Magic City — это мир с дружеской атмосферой, где нет места вражде, где все стали героями сказок и верят в чудеса.

В настоящее время уже сдаются в аренду территории, стилизованные под всемирно известные города и страны: Рим, Париж, Берлин, Барселону, Москву, Египет, Прагу, Лондон, Венецию, Амстердам и Вену. Здесь будут располагаться магазины, бутики, кафе, рестораны и другие объекты общей площадью от 50 до 1000 кв. м. Среди них может оказаться и собственное заведение каждого желающего.

Арендаторами уже стали такие международные бренды, как LC Waikiki, DeFacto и KFC. Кроме того, в создании парка участвуют итальянская компания по производству аттракционов Zamperla, турецкий производитель водных горок и аквапарков Polin Waterparks, международная компания Sega Corporation, мировая компания в индустрии боулинга QubicaAMF, бельгийская технологическая компания Barco, международная архитектурная и дизайнерская компания Dome + Partners.





Все многолетние деревья на территории парка сохранены, поэтому здесь будет комфортно отдыхать в любое время дня. Также тенистые аллеи — значительный плюс для бизнеса. В тени раскидистых ветвей можно обустроить уютные террасы для кафе и ресторанов.

Особое внимание уделяется созданию всех условий для людей с ограниченными возможностями, в том числе будут установлены дорожки для незрячих и пандусы для людей в инвалидных колясках.

Еще одним преимуществом проекта станет курсирующий по городу автобус, на котором можно будет доехать до парка. По огромной территории самого Magic City будут кружить гольфкары, чтобы подвозить людей с парковки до нужного места в парке.

Объекты, регулярно меняющиеся тематика парка и программа развлечений, ежедневно функционирующий музыкальный фонтан общей площадью 8,5 тысяч кв. м, невероятный салют каждые выходные дни — все это позволяет спрогнозировать примерную посещаемость, которая составит свыше 50 тысяч человек в день.

Magic City — новое пространство для бизнеса. Это место, где каждый может познать магию путешествий, прогуливаясь по всемирно известным улицам, и увидеть чудеса света, одним из которых может стать заведение каждого.

Проект Magic City входит в компанию The Magic.

По вопросам сотрудничества и аренды звонить по номеру: (+998) 71−202−77−99.

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