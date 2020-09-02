Обучение студентов первых курсов высших учебных заведений Узбекистана планируется начать со 2 октября. Об этом в среду на брифинге в АИМК сообщил пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования Фарход Бабашев.

Учебный год для студентов 2−4 курсов вузов начался 2 сентября в дистанционной форме. Минвуз объявил об этом ночью, что вызвало недовольство граждан в социальных сетях. Фарход Бабашев, комментируя этот момент, напомнил, что о дате возобновления учебного года говорилось с июня.

Пресс-секретарь министерства добавил, что со 2 сентября учебный год начался и в академических лицеях, обучение также проходит в режиме онлайн. Он отметил, что среди родителей учащихся проводился опрос по поводу организации учебы в дистанционной или традиционной форме.

Вступительные испытания в лицеи пройдут с 7 по 14 сентября, окончательное решение на счет формы обучения будет объявлено вместе с результатами экзаменов.