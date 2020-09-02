Акын-импровизатор, заслуженный артист Кыргызстана Аалы Туткучев 31 августа выступил перед президентом Сооронбаем Жээнбековым и другими высокопоставленными руководителями на праздничном концерте в честь Дня независимости страны.

Как сообщает издание Kloop, под аккомпанемент комуза (кыргызский народный музыкальный инструмент) акын рассказал о борьбе за независимость кыргызского народа и об объединении в борьбе с коронавирусом. Кроме того, он перечислил известных деятелей искусства, политики и религии, которые умерли из-за последствий COVID-19.

Фото: president.kg.

При этом большую часть своего выступления Аалы Туткучев посвятил проблемам в стране — коррупции в таможенной службе, судебной системе и на выборах. Слова акына приводит Kloop:

«Много тех «больших», кто тайно ворует у народа,

И тех «больших», кто незаметно набивает карман.

Они не великие, но воруют они по-крупному.

А есть еще бессердечные судьи, которые играются с судьбами людей

И оскорбляют тех, у кого нет связей.

На таможне много постов, где творится беспредел и ведрами выгребаются деньги.

Много дежурных выборщиков, которые присвоили урны и крадут голоса.

Малограмотных больше, чем волос.

Людей со связями больше, чем камней.

Много тех, кто скрытно делает свои тайные дела".

Поэт в своем выступлении предложил цифровизировать деятельность госучреждений для решения проблем, которые он перечислил.

«Если бы все это перешло в цифровую форму,

То народ смог проверить все в режиме онлайн,

Уменьшились бы тогда незаконные дела.

Не было бы тайных дел, если бы знали, что народ все видит.

Народ не дал бы разворовать и защитил бы свое богатство.

Этот путь приведет мой народ к свободе,

Если народ будет смотреть за судами, за постами

И будет считать все, что приходит и выходит.

Стало бы больше власти у народа и жить было бы в удовольствие".

В 2019 году Кыргызстан занял 126-е из 180 мест в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Выше среди соседей — только Казахстан — 113-е место, Узбекистан и Таджикистан достигли 153-го места, Туркменистан — 165-го. Россия — на 137-м месте.