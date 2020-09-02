Акын-импровизатор, заслуженный артист Кыргызстана Аалы Туткучев 31 августа выступил перед президентом Сооронбаем Жээнбековым и другими высокопоставленными руководителями на праздничном концерте в честь Дня независимости страны.
Как сообщает издание Kloop, под аккомпанемент комуза (кыргызский народный музыкальный инструмент) акын рассказал о борьбе за независимость кыргызского народа и об объединении в борьбе с коронавирусом. Кроме того, он перечислил известных деятелей искусства, политики и религии, которые умерли из-за последствий COVID-19.
Фото: president.kg.
При этом большую часть своего выступления Аалы Туткучев посвятил проблемам в стране — коррупции в таможенной службе, судебной системе и на выборах. Слова акына приводит Kloop:
«Много тех «больших», кто тайно ворует у народа,
И тех «больших», кто незаметно набивает карман.
Они не великие, но воруют они по-крупному.
А есть еще бессердечные судьи, которые играются с судьбами людей
И оскорбляют тех, у кого нет связей.
На таможне много постов, где творится беспредел и ведрами выгребаются деньги.
Много дежурных выборщиков, которые присвоили урны и крадут голоса.
Малограмотных больше, чем волос.
Людей со связями больше, чем камней.
Много тех, кто скрытно делает свои тайные дела".
Поэт в своем выступлении предложил цифровизировать деятельность госучреждений для решения проблем, которые он перечислил.
«Если бы все это перешло в цифровую форму,
То народ смог проверить все в режиме онлайн,
Уменьшились бы тогда незаконные дела.
Не было бы тайных дел, если бы знали, что народ все видит.
Народ не дал бы разворовать и защитил бы свое богатство.
Этот путь приведет мой народ к свободе,
Если народ будет смотреть за судами, за постами
И будет считать все, что приходит и выходит.
Стало бы больше власти у народа и жить было бы в удовольствие".
В 2019 году Кыргызстан занял 126-е из 180 мест в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет международная организация Transparency International. Выше среди соседей — только Казахстан — 113-е место, Узбекистан и Таджикистан достигли 153-го места, Туркменистан — 165-го. Россия — на 137-м месте.