В праздничные дни всегда велик риск хватить лишку эмоций и желания перегнуть палку. Всегда приятно, когда эмоции эти — сплошь проявление радости и креатива. Совсем другое — насчет палки, да еще и примеряющей на себя роль меча правосудия. В сетевом пространстве большую статистику посещений и обсуждений в последние дни получили сразу два события на обозначенную тему.

Первое случилось в Бухаре, где местный житель раскрасил свое авто в цвета национального флага Узбекистана и решил порадовать сограждан. Местные стражи дорог патриотический порыв соотечественника не оценили, отогнав машину на штрафстоянку. Благо и повод для этого нашелся — у водителя не оказалось с собой документов.

Еще одним штрафником стал водитель в Ташкенте, поделившийся с пользователями сети TikTok нехитрой технологией шторки-автомата, скрывающей номер автомобиля.

С наших любителей флешмобов и лайфхаков сегодня спрос невелик. Где-то подсмотрят в интернете, что-то добавят своего доморощенного. Умение раздуть из мухи слона — главное качество сетевого пространства.

Но в органах правопорядка по предположению служат люди взрослые, которым подобает учитывать подобную психологию мелких нарушений и свойство соцсетей. Поэтому изображать здесь неподкупных адептов принципа dura lex — sеd lex значит только навлекать на себя волны стеба в интернете.

Достаточно вспомнить, как в прошлые годы в эти же самые дни по городам и весям страны разъезжали с флагами молодые патриоты, изрядно потрепав нервы законопослушным водителям. И вроде бы ничего, обошлось без громких задержаний. Тогда праздничный порыв нашел отклик в сердцах стражей порядка.

Чрезвычайная активность наших правоохранителей в деле контроля за поведением населения в дни карантина отмечена всеми. Регулярное изъятие велосипедов, фото и видео их погрузки на эвакуаторы, понурые плечи провинившихся — полный визуальный набор сублимации стражей порядка на дорогах. Раз совершить экспроприацию какой-нибудь иномарки с номером госучреждения нельзя, так хоть в борьбе с безмасочниками и велосипедистами буду суров.

Основной посыл историй в Бухаре и Ташкенте в том, что именно в настоящий момент для сотрудников внутренних органов первично — педантизм или большой общественный запрос на послабление столь активных действий.

Докарантинный мир вроде бы склонялся в пользу последнего. Но пришедший вирус, а вслед за ним весь принятый пакет ограничений возродили уже было забываемый многими ассортимент усиления контроля. Перегороженные улицы, ограничение передвижения и активный поиск нарушителей снова стали одним из главных принципов борьбы с угрозами обществу и страны. Весной нам четко и честно объяснили такие меры требованием разорвать цепочку заболеваний. Люди полностью доверились предложенному плану, поскольку верили в их временный характер.

Случаи в Бухаре и в Ташкенте уже в момент смягчения карантина — звенья одной смысловой цепочки. Оказалось, что ограничения только лишь прихватили их еще более крепко. Настало время ослабления, поскольку чрезмерность вновь порождает недоверие к правоохранителям.

Закон есть закон, но выше его всегда стоит право власти и служивых на снисходительность. Во времена послабления карантина хранить нарочитую суровость — непонятно для чего нужная принципиальность. Ничто так не помогает улучшить имидж органов правопорядка, как нехитрая идея перестать и дальше крутить гайки. Не покушаясь при этом на основы этого правопорядка.

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