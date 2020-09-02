Оптовая медицинская компания в Узбекистане реализует 5-литровые кислородные концентраторы и пульсоксиметры по доступным ценам и в рассрочку. Оплата — перечислением, наличными, UzCard или в рассрочку.

Компания бесплатно доставляет приборы по всему Узбекистану в будние, выходные и праздничные дни.

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Почему именно этот кислородный концентратор?

Кислородный концентратор SL-3A530 производится для экспорта в Европу и имеет европейский сертификат качества и безопасности. Это универсальный прибор «2 в 1», который совмещает в себе концентратор для получения кислорода и небулайзер для ингаляции.

Прибор полностью укомплектован, ничего дополнительно докупать не нужно. В комплектацию входят: назальная канюля, ингаляционная маска с дополнительным приспособлением для распыления лекарственных средств, запасной фильтр, кислородная трубка, увлажнительная емкость.

Преимущества прибора:

производит максимально чистый отфильтрованный кислород без примесей за счет импортированного сита (фильтра) из Франции в комплекте аппарата;

подходит для стационара и домашнего использования;

концентрация кислорода 90−93%;

может стабильно и беспрерывно работать в режиме 24/7;

производит до пяти литров кислорода в минуту;

легкий и портативный, поворачивается на 360 градусов. Есть колесики для быстрого передвижения, вес 16 кг;

надежный и простой в использовании, долгая работоспособность;

гарантийное сервисное обслуживание 12 месяцев от сервисного центра производителя в Ташкенте с командой профессиональных технических инженеров;

доставка во все области Узбекистана и по Ташкенту.

Гарантия на кислородный концентратор — 12 месяцев.

Видеоинструкция по использованию концентратора:

Почему именно этот пульсоксиметр?

Пульсоксиметр — это высокоточный и надежный прибор для измерения кислорода в крови (сатурации) и частоты пульса.

Последняя модель включает пять показателей: насыщение крови кислородом, частота пульса, индекс перфузии, объем кислорода в крови, диаграмма интенсивности пульса.

Преимущества прибора:

автоматическая система обнаружения и технология анти-движения;

помехоустойчивая световая интерференция;

цветной LED-дисплей для отображения показаний;

функция энергосбережения;

компактный и легкий корпус;

автоматическое отключение;

удобная кнопка управления;

простота в использовании;

гарантийное сервисное обслуживание один месяц от сервисного центра производителя в Ташкенте с командой профессиональных технических инженеров;

доставка во все области Узбекистана и по Ташкенту.

Видеоинструкция по использованию пульсоксиметра:

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