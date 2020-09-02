Оптовая медицинская компания в Узбекистане реализует 5-литровые кислородные концентраторы и пульсоксиметры по доступным ценам и в рассрочку. Оплата — перечислением, наличными, UzCard или в рассрочку.
Компания бесплатно доставляет приборы по всему Узбекистану в будние, выходные и праздничные дни.
По вопросам приобретения можно обращаться по телефонам:
- (+998) 99−611−14−99 (звонки/Тelegram);
- (+998) 97−156−21−21 (звонки/Telegram), (+998) 98−125−21−21 (звонки);
- (+998) 90−925−33−63 (звонки/Тelegram);
- (+998) 90−997−89−37 (звонки/Тelegram).
Почему именно этот кислородный концентратор?
Кислородный концентратор SL-3A530 производится для экспорта в Европу и имеет европейский сертификат качества и безопасности. Это универсальный прибор «2 в 1», который совмещает в себе концентратор для получения кислорода и небулайзер для ингаляции.
Прибор полностью укомплектован, ничего дополнительно докупать не нужно. В комплектацию входят: назальная канюля, ингаляционная маска с дополнительным приспособлением для распыления лекарственных средств, запасной фильтр, кислородная трубка, увлажнительная емкость.
Преимущества прибора:
- производит максимально чистый отфильтрованный кислород без примесей за счет импортированного сита (фильтра) из Франции в комплекте аппарата;
- подходит для стационара и домашнего использования;
- концентрация кислорода 90−93%;
- может стабильно и беспрерывно работать в режиме 24/7;
- производит до пяти литров кислорода в минуту;
- легкий и портативный, поворачивается на 360 градусов. Есть колесики для быстрого передвижения, вес 16 кг;
- надежный и простой в использовании, долгая работоспособность;
- гарантийное сервисное обслуживание 12 месяцев от сервисного центра производителя в Ташкенте с командой профессиональных технических инженеров;
- доставка во все области Узбекистана и по Ташкенту.
Гарантия на кислородный концентратор — 12 месяцев.
Видеоинструкция по использованию концентратора:
Почему именно этот пульсоксиметр?
Пульсоксиметр — это высокоточный и надежный прибор для измерения кислорода в крови (сатурации) и частоты пульса.
Последняя модель включает пять показателей: насыщение крови кислородом, частота пульса, индекс перфузии, объем кислорода в крови, диаграмма интенсивности пульса.
Преимущества прибора:
- автоматическая система обнаружения и технология анти-движения;
- помехоустойчивая световая интерференция;
- цветной LED-дисплей для отображения показаний;
- функция энергосбережения;
- компактный и легкий корпус;
- автоматическое отключение;
- удобная кнопка управления;
- простота в использовании;
- гарантийное сервисное обслуживание один месяц от сервисного центра производителя в Ташкенте с командой профессиональных технических инженеров;
- доставка во все области Узбекистана и по Ташкенту.
Видеоинструкция по использованию пульсоксиметра:
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