Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией на 10:00 2 сентября достигло 42370, сообщило Министерство здравоохранения.

Скончались еще два пациента с COVID-19 — 65-летний житель Сергелийского района Ташкента М. А. и 64-летний житель Алмалыка А. У. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 326.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 39664 человека (93%). На лечении в медучреждениях находятся 2380 пациентов, из них 275 — в тяжелом состоянии и 147 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев за 1 сентября составил 343. За день скончались 4 человека (все — в Ташкенте).