Художественный фильм «Тенгиз», снятый Мансуром Абдухаликовым по заказу Национального агентства «Узбеккино», рассказывает о жизни женщины, ее окружении и образе жизни. Кроме того, в фильме изображены традиции и культура каракалпаков, судьба Аральского моря, переживания Муйнакского народа.





В сюжет картины заложена история из жизни Манзуры Эрниязовой — жительницы каракалпакского города Муйнак.

Героиня фильма «Тенгиз» являет собой образец мужества и стойкости. Сюжет основан на том, что женщина не сдалась, преодолела все трудности, посвятила себя любимому делу, открыв мастерскую по пошиву одежды, тем самым подала пример многим людям.





Фильм начинается с истории девушки по имени Тенгиз. Она стала инвалидом после измены мужа, попав в катастрофу и лишившись правой ноги и руки. Героиня отказывается от своего любимого, но возвращается к полноценной жизни благодаря трудолюбию и стараниям.

Авторы сценария фильма: Гафур Шермухаммад, Шухрат Ризаев.

Оператор-постановщик: Дилмурод Турдибаев.

В ролях: Ситора Фармонова, Копжурсин Алланазаров, Роза Пиязова, Феруза Саидова, Лизахон Хакназарова и другие.

Ожидается, что на днях в Каракалпакстане состоится национальный показ художественного фильма «Тенгиз». Национальное агентство «Узбеккино» также покажет более 10 фильмов и мультфильмов на узбекских телеканалах.

Ранее было объявлено, что национальный телевизионный показ художественного фильма «Тенгиз» состоится 1 сентября.

На правах рекламы.