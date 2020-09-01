Президент Шавкат Мирзиёев 24 августа подписал указ «О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур».

Как писала «Газета.uz», согласно документу, с 1 января 2021 года отменяются 70 из 266 видов лицензируемой деятельности, а также 34 из 140 документов разрешительного характера.

Министерство юстиции со ссылкой на юриста Дильшода Шодиева сообщает, указом также сокращаются сроки рассмотрения 14 лицензий и разрешений, а в еще 115 случаях — упрощается порядок. Эксперт отмечает, что в списке есть и лицензирование деятельности по городским, пригородным, междугородным и международным перевозкам пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Так, с начала 2021 года предприниматели смогут оказывать эти услуги без соответствующих разрешений.





Кроме того, сохраняется порядок, согласно которому, перевозкой пассажиров на легковых автомобилях могут заниматься только юридические лица, но процедуры по получению соответствующей лицензии упрощаются.

В частности, Шодиев пишет, что при лицензировании деятельности по городским, пригородным, междугородным перевозкам пассажиров легковыми авто требовались отдельные лицензии. Но согласно новому указу, с 1 января для оказания этих услуг будет выдаваться одна лицензия.





«Это позволит предпринимателю, который имеет одну машину, сэкономить 2 млн сумов, а предпринимателю с десятью автомобилями — 20 млн сумов», — считает юрист.

Вместе с тем, физические лица, несмотря на запрет, продолжают незаконно заниматься этой деятельностью, продолжает автор. К примеру, в 2019 году около 54 тысяч граждан были привлечены к административной ответственности за незаконную перевозку пассажиров.

«То есть, доля теневой экономики в перевозке пассажиров на легковых автомобилях составляет почти 60%», — пишет Дильшод Шодиев.

По его мнению, основная проблема этой сферы связана не с порядком лицензирования, а с необходимостью легализации деятельности не маршрутного такси. Поэтому теперь физическим лицам также нужно разрешить перевозить пассажиров на легковых автомобилях.

Он добавил, что соответствующее поручение содержится в указе президента от 2 марта этого года об утверждении Государственной программы-2020. В настоящее время регулирующие данную сферу уполномоченные ведомства проводят работу по исполнению данного пункта.