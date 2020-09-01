Artel искренне поздравляет соотечественников с великим праздником — Днем независимости. Компания желает мира стране и благополучия всем жителям родного Узбекистана. Пусть каждого ждет только светлое будущее и процветание. Пусть счастье и благополучие всегда наполняют дома, а лица озаряются радостной улыбкой.

С того великого и знаменательного дня прошло 29 лет. Сегодня Узбекистан — динамично развивающаяся страна с неизмеримо большим потенциалом. За почти три десятилетия великая Родина достигла многих поставленных целей, превратилась в государство с процветающей экономикой, гармонично развитым молодым поколением и сформированным гражданским обществом.

Бросая взгляд в прошлое, можно понять, что узбекистанцы всегда стойко и с огромным терпением переживали все трудности. И 2020 год не является исключением. С самого его начала соотечественники демонстрировали высокие человеческие качества: храбрость, терпение, благородство, человеколюбие и доброту. Страна, в которой есть такие граждане, не может не достичь величия.

В этот особенный день компания Artel искренне желает процветания, железной воли, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Узбекистанцам не страшны никакие беды, сплоченность и чувство единства помогут преодолеть все, что угодно. Пусть это чувство сплоченности навсегда останется в душе каждого соотечественника. Пусть в Узбекистане всегда царят мир и спокойствие, а каждому живется радостно, счастливо и благополучно.

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