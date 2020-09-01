Азиатский банк развития (АБР) 1 сентября одобрил выделение займа в 274,2 млн долларов на реконструкцию 240 км автомагистральных дорог в западной части Узбекистана, сообщается на сайте организации.

Средства также будут направлены на повышение безопасности на ключевых участках национальной дорожной сети страны для расширения региональной торговли и транспортного сообщения.

«Как страна, не имеющая выхода к морю, Узбекистан сделал региональную взаимосвязанность центральным элементом своей транспортной политики, — отметил старший специалист АБР по транспорту Паван Карки. — Этот проект поможет развивать потенциал страны как регионального транспортного и логистического хаба между Европой и Юго-Восточной Азией, способствуя экономическому росту».

В рамках проекта 240-километровый участок магистрали Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу в Каракалпакстане реконструируют в двухполосную цементобетонную дорогу, включая подъездные пути, связывающие поселки с автомагистралью. Эта магистраль является одним из ключевых торговых маршрутов региона и частью коридора 2 программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), отмечается в сообщении.

Она будет включать элементы устойчивости к изменению климата, подходящие для засушливого климата Каракалпакстана. Кроме того, будут построены пять остановочных пунктов для отдыха с отдельными санитарными узлами для женщин и рыночные павильоны, 50% которых будут выделены для женщин-предпринимателей.

На 100-километровом пилотном участке дороги Ташкент-Наманган, который является одним из самых загруженных в Узбекистане, планируется установить интеллектуальную транспортную систему. Она будет отслеживать движение и дорожные условия в режиме реального времени, передавая информацию и предупреждения на табло и веб-сайты.

В отдельных точках национальной дорожной сети будут установлены две автоматизированные станции взвешивания массы транспорта в движении, чтобы избежать избыточной транспортных средств на дорожную сеть и предотвратить разрушение дорожного покрытия.