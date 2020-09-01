Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса по итогам 31 августа составило 41893, увеличившись за день на 365, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19, о которых сообщил Минздрав, достигло 320. В понедельник сообщено о 5 случаях смерти: 4 — в Ташкенте и 1 — в Кашкадарьинской области.

Число вылечившихся в стационарных условиях выросло за день на 456 и достигло 39275, что составляет 93%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 2298 пациентов, состояние 275 из них тяжелое, 147 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.