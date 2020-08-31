В условиях пандемии коронавируса перед государством стоит вопрос эффективного решения сразу двух важных задач: защита здоровья и жизни населения, а также восстановление экономики и создание людям условий для труда и заработка. Об этом в понедельник на собрании, посвященном 29-й годовщине независимости Узбекистана, заявил президент Шавкат Мирзиёев.

«В начале года мы наметили большие планы и задачи на 2020 год. Однако пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис, стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухарской и Сырдарьинской областях стали для нас серьезным испытанием», — отметил глава государства.

«Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием и огромной школой опыта и для национальной системы здравоохранения», — сказал президент, напомнив, что за прошедшие полгода для борьбы с опасным заболеванием сдано в эксплуатацию много новых больниц и карантинных зон, приобретены дополнительное медицинское оборудование и машины «скорой помощи».

«Мы сделали очень многое для возвращения и поддержки наших соотечественников, выехавших за рубеж на работу и учебу, но оказавшихся в трудном положении из-за пандемии… Как бы ни было сложно, сколько бы средств и усилий ни потребовалось, ни один гражданин Узбекистана не останется на произвол судьбы», — заверил Шавкат Мирзиёев.

Он назвал «тяжелой, невосполнимой потерей» смерть сотен узбекистанцев в результате коронавируса. «Ушедшие из жизни близки нашему сердцу, как родные. Выражаю глубокие соболезнования нашим соотечественникам, лишившимся своих близких, прошу Всевышнего дать им терпения и сил», — отметил президент.