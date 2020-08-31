Президент Шавкат Мирзиёев назвал необратимыми реформы по либерализации всех сфер жизни в Узбекистане.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что начатая нами работа по либерализации всех сфер, еще более глубокому утверждению в жизни принципов свободы слова и печати, открытости и прозрачности, установлению эффективного общественного контроля за деятельностью органов государственной власти приобрела необратимый характер», — заявил он в понедельник на собрании, посвященном 29-й годовщине независимости страны.

В Узбекистане этим летом впервые была принята Национальная стратегия по правам человека, «осуществляется большая работа по дальнейшему совершенствованию судебно-правовой системы, либерализации уголовного законодательства, возвращению к нормальной жизни людей, сбившихся с правильного пути», отметил президент.

Начато широкое применение института помилования осужденных, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления. Накануне Дня независимости указом президента было помиловано 113 человек.

«Значительные шаги были сделаны и по восстановлению гражданства, что является важнейшим условием соблюдения прав человека», — отметил руководитель страны. В этом году более 50 тысяч человек, проживающих в стране в течение многих лет, но не имевших гражданства Узбекистана, получили этот статус.

«В нашей стране ведется широкомасштабная борьба с коррупцией — отвратительным явлением, наносящим огромный вред развитию. В этом плане создание новой структуры — Агентства по противодействию коррупции — свидетельствует об актуальности и нашем постоянном внимании к данному вопросу», — сказал Шавкат Мирзиёев.