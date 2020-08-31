Всем известно, что пандемия коронавируса не самым положительным образом отразилась на экономическом положении стран в целом и на банковской системе в частности.

Тем не менее, многие финансово-кредитные учреждения стремятся как-то минимизировать потери и продолжают налаживать сотрудничество с оглядкой на существующие или предлагаемые обстоятельства.

АКБ «Кишлок курилиш банк» также не является исключением. Банк стремится развивать партнерские связи, чтобы предложить своим клиентам новые возможности финансирования.

Так, недавно был подписан договор о привлечении нового синдицированного кредита на сумму 34 млн долларов США и 14 млн евро. В 2019 году у банка уже был подобный опыт. Были привлечены средства в размере 16 млн евро и 3,5 млн долларов США на один год.

Средства были успешно освоены, а задолженность перед кредиторами, невзирая на ситуацию с коронавирусом, со стороны банка полностью погашена. Организаторами сделки, как и в прошлый раз, выступили ПАО «Транскапиталбанк» и «Промсвязьбанк» (Россия).

Новый синдицированный кредит позволит обеспечить оборотными средствами клиентов банка, включая экспортеров производимой продукции, в период пандемии.

«Кишлок курилиш банк» стремится предоставлять населению качественные услуги посредством расширения сети инфраструктур и видов услуг. В результате увеличивается число клиентов банка.

По состоянию на 1 августа его общий капитал составил 2,4 трлн сумов и относительно начала года увеличился на 888 млрд сумов. Уставной фонд банка к отчетному периоду составил 2 трлн сумов.

На основании данных международного рейтингового агентства Fitch Ratings рейтинг «Кишлок курилиш банка» в августе утвержден на уровне «BB-/Стабильный».

Это еще одно международное признание достигаемых банком высоких экономических показателей.

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