На День без автомобиля в Кашкадарьинской области хокимы районов, городов и области, а также руководители секторов приняли участие в велозаезде, сообщила пресс-служба областной администрации.

Расстояние в 3 км первыми преодолели хоким области Зойир Мирзаев и хоким Китабского района Алишер Закиров.

Слева направо: хоким Камашинского района Шерали Санаев, хоким Мубарекского района Улугбек Эрназаров и хоким Шахрисабзского района Самад Хасанов.

Хоким Нишанского района Мухтор Хаитмурадов (первый слева), хоким Касанского района Асрол Байкараев (в центре), хоким Камашинского района Шерали Санаев (первый слева во втором ряду), хоким Шахрисабзского района Самад Хасанов и хоким Дехканабадского района Зоир Аликулов.





Хоким Гузарского района Бекзод Суюнов.

В мае 2018 года правительство Узбекистана утвердило Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения на 2018−2022 годы, которой предусмотрено проведение каждую пятницу Дня безопасности дорожного движения и раз в месяц — акции «День без автомобиля».