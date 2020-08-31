Узбекистан вступил на путь независимости 29 лет назад. За это время было достигнуто многое в экономическом и социальном плане. Компания Huawei осуществляет свою деятельность на протяжении 20-ти лет, что тоже немалый срок. За пройденные годы был внесен существенный вклад в развитие и укрепление ИКТ-инфраструктуры Узбекистана.

Huawei принимал участие в эволюции сетей связи от первых проектов поставки оборудования C&C08 и расширения АТС в Ташкенте до сотрудничества со всеми операторами связи в развертывании сетей 2G, 3G, 4G, а также в пилотном запуске 5G.

Реализация значимых проектов началась в 2000 году, но первое представительство было открыто в 1999 году и тогда в офисе работало пять человек. В начальные годы сотрудники Huawei выполняли всю работу сами — от закупки канцелярских товаров и до монтажа оборудования. Сегодня же Huawei в Узбекистане насчитывает более 300 сотрудников, а также сотрудничает с подрядчиками и поставщиками услуг.





Хотя долгое время о деятельности компании было известно узкому кругу людей в сфере ИКТ, компания Huawei всегда была активным участником ИКТ-выставок. Компания также организовывала мероприятия и тренинги, направленные на повышение знаний о развитии информационных технологий специалистов Узбекистана. Сотрудники до сих пор дорожат такими моментами, как первый звонок 3G на выставке в 2007 году, или первый выставочный контейнер, привезенный в рамках WiMax&IMS Road Show, который посетили местные и иностранные эксперты.

Бренд Huawei стал известен более широкому кругу пользователей с 2011 года, когда смартфоны Huawei появились на рынке Узбекистана.

На сегодняшний день компании удалось установить дружеские отношения со многими образовательными учреждениями Узбекистана. Huawei выражает готовность к дальнейшей работе по цифровизации системы образования и предоставлению возможностей для молодежи страны. Образовательные проекты Seeds for the Future или соревнование Honorcup 2020 нацелены на повышение уровня знаний и укрепление потенциала молодых талантов в сфере ИКТ.

Эксперты и решения Huawei, а также накопленный опыт в сфере облачных вычислений, дата-центров, искусственного интеллекта и «умных» городов всегда доступны для раскрытия всего потенциала республики. И как 20 лет назад компания и впредь будет осуществлять свою деятельность «Для Узбекистана и на благо Узбекистана».

Huawei поздравляет всех жителей страны с Днем независимости и желает Узбекистану дальнейшего процветания и достижения всех намеченных планов.

На правах рекламы.