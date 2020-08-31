Слово «независимость» стоит наряду с такими словами, как «свобода», «справедливость» и «развитие». Независимость — это показатель сильного и здорового духа, самостоятельность и право самому принимать все решения как на государственном уровне, так и на уровне рядового гражданина.

В этот светлый праздник сеть дискаутнеров Havas желает долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и любви, успехов и процветания. Пусть все цели и надежды будут оправданы, а желания и мечты обязательно исполнятся.

С момента, как Узбекистан стал суверенным государством прошло всего три десятка лет. Но за этот короткий промежуток времени в стране произошли значительные изменения. А реформы последних нескольких лет, включающие в себя развитие производства, поддержку большого и малого бизнеса, а также улучшение инфраструктуры городов подняли страну на совершенно иной уровень. Они дают полное право называть Узбекистан процветающей и динамично развивающейся страной.

Благодаря огромной поддержке, оказываемой бизнесу, смогли увидеть свет множество компаний, среди которых и сеть дискаунтеров Havas. Созданные в Узбекистане условия деятельности дают все возможности полноценно служить и доставлять комфорт гражданам.

Сеть дискаунтеров Havas гордится тем, что находится на службе у народа Узбекистана и прикладывает все усилия, чтобы обеспечить всеми необходимым продуктами по максимально комфортным ценам. Havas обещает развиваться и дальше, чтобы услугами дискаунтеров мог воспользоваться каждый житель родины. Так же Havas сделает все возможное, чтобы внести свою лепту в экономическое и социальное развитие страны.





В этот радостный день сеть дискаунтеров Havas желает чистой и бесконечной любви к Родине. Пусть суверенность страны становится только крепче, чтобы каждый гражданин жил в благополучии и мире. Пусть гармония царит в стране, в каждом доме и в каждом сердце.

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